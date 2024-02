Vigevano espugna Verona 74-85. Prossimo ostacolo la Fortitudo

"La squadra ha saputo andare oltre i propri limiti". C’è tutto il senso dell’impresa della Elachem Vigevano che ha sbancato il campo di Verona (74-85) nelle parole di coach Lorenzo Pansa. Senza due elementi importanti come Amici, che oggi riprenderà gradualmente il lavoro in palestr, e D’Alessandro che tornerà disponibile tra una decina di giorni, con un paio di giocatori acciaccati in campo e con Smith alle prese con una brutta influenza, i ducali hanno dominato la partita incassando 2 punti d’oro che oggi, con Roma che deve recuperare una gara, significherebbero salvezza anticipata.

Di rilievo le prove di Bertetti, 21 punti alla fine, e di Tyler Wideman che ha segnato 18 dei suoi 20 punti nel secondo quarto nel quale, con un perentorio 13-30 di parziale, Vigevano ha chiuso i giochi. Domenica sera alle 21, spostamento per la diretta Rai, al palaElachem arriva la Fortitudo Bologna e sognare non costa nulla.

Umberto Zanichelli