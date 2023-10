Cologno al Serio, via con la cassaforte in 10 minuti. Con un camion entrano al Conad

Un colpo studiato durato una decina di minuti. Gli autori, in quattro, come si vede dalle immagini del sistema di videosorveglianza, sapevano come agire, e soprattutto dove colpire. Un particolare tutt’altro che secondario, come si vedrà nella ricostruzione. Nel mirino della banda il supermercato Conad Superstore di via Crema, Cologno al Serio, nella Bassa. Un colpo spettacolare, viste le modalità, che ha provocato ingenti danni alla struttura e probabilmente un lauto bottino ai ladri. La banda è entrata in azione attorno alle 3.30. A bordo di un Fiat Ducato (poi risultato rubato), i quattro hanno sfondato in retromarcia la vetrata di ingresso al supermercato procurandosi un varco dove entrare. Conoscendo probabilmente il negozio, hanno puntato dritti alla cassaforte: utilizzando una catena sono riusciti ad agganciarla e poi, sempre con il furgone, l’hanno divelta. A questo punto l’hanno caricata di peso su una vettura utilizzata per la fuga. Il tutto in pochi secondi. I quattro sono poi scappati lasciandosi alle spalle l’ingresso del supermercato completamente devastato. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un fornitore del supermercato che si trovava poco distante. È stato lui ad allertare i carabinieri della Compagnia di Treviglio che si sono precipitati sul posto per avviare le indagini per risalire all’identità dei componenti della banda. Sul posto anche i vigili del fuoco di Romano di Lombardia. Le immagini del circuito chiuso della videosorveglianza ha immortalato i malviventi in azione, tutti con il volto coperto. Ancora da quantificare il bottino, l’ incasso del supermercato contenuto nella cassaforte. Ingenti, invece, i danni alla struttura. Ladri in azione nella notte anche a Calcinate, dove hanno preso di mira un bar. Un buco nel muro e, all’esterno, diversi arnesi utilizzati per lo scasso, tra cui un piccone e un’ascia .