Venditori e fisioterapisti Trovano anche i tubisti

Addetto vendita, 2 posti. Contratti: tempo determinato o indeterminato. Sede di lavoro: Corte Franca. Centro per l’impiego di Iseo: codice 37248. Fisioterapista, 2 posti. Contratti: tempo determinato o partita Iva. Sede di lavoro: Lumezzane. Centro per l’impiego di Sarezzo: codice 36964. Educatore professionale, 2 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Cremona. Centro per l’impiego di Leno: codice 37227. Guardia giurata particolare, 25 posti. Contratto da valutare. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Brescia: 36257. Saldatori e tubisti, 4 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Brescia: 36695. Idraulico, 3 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Sonico. Centro per l’impiego di Edolo: codice 37198. Cuoco, 2 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Monno. Centro per l’impiego di Breno: codice 37252. Bracciante agricolo per vigneti, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Desenzano del Garda. Centro per l’impiego di Desenzano del Garda: codice 37302.