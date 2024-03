Varesina prova del nove. Derby Virtus-Caravaggio

La trasferta dell’ambiziosa Pro Palazzolo in casa della capolista Varesina rappresenta a buon diritto il big-match dell’odierna trentesima giornata del girone B di serie D. Una partita che si preannuncia aperta ad ogni risultato e alla quale guarda con interesse pure il Caldiero, che insegue a due lunghezze la prima della classe e sarà di scena sul campo del Ponte S. Pietro fanalino di coda. Punti molto importanti sono in palio anche nel derby tra Real Calepina e Desenzano, che fanno gola ai bergamaschi per cercare di uscire dai play out e alla formazione gardesana per avvicinarsi ai play off. Un obiettivo nel quale vogliono continuare a credere pure le due bergamasche Brusaporto e Villa Valle, che potranno contare sul fattore campo per alimentare le loro speranze, anche se, mentre i gialloblù sono chiamati ad ospitare il pericolante Crema, la formazione giallorossa deve fare i conti con un’Arconatese decisa a tenere sott’occhio il primo posto distante quattro lunghezze. Un’attenzione particolare merita il derby orobico tra Virtus Ciserano e Caravaggio. Completano il quadro Casatese-Tritium, Castellanzese-Club Milano, Clivense-Folgore Caratese e Piacenza-Legnano.Luca Marinoni