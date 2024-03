Varese tutto da rifare. Oggi contro Appiano i Mastini ripartono da 1-1

Tutto da rifare per Varese, la serie torna in parità. Nella gara-2 delle semifinali di IhL i Mastini sono sono incappati in una serata totalmente negativa e hanno ceduto 4-0 ad un Appiano, di contro, impeccabile. Come nella prima sfida i gialloneri hanno subito la veemenza iniziale degli avversari che hanno trovato il gol del vantaggio dopo pochi minuti, ma a differenza di quanto successo in gara-1 poi Varese non è stata mai in grado di ribaltare il discorso. Appiano ha controllato gli sterili possessi dei Mastini e poi ha raddoppiato a fine primo tempo sfruttando un rimbalzo molto fortunato. Il secondo parziale ha invece rappresentato l’emblema della serata storta per gli uomini di coach Czarnecki, che sono andati al tiro a ripetizione sprecando l’impossibile. Nel drittel finale Varese è completamente sparita dal campo permettendo all’Appiano di dilagare siglando altre due reti. La deludente trasferta tirolese ha rimarcato ancora una volta i numerosi problemi mostrati da Varese fin dall’inizio dei playoff: su tutto la totale mancanza di continuità tra una prestazione e l’altra. Questa sera, alle ore 20.30, i Mastini torneranno in campo per gara-3 e proveranno a sfruttare il fattore campo per riportarsi avanti nella serie, che ora appare meno scontata. Alessandro Stella