Varese cuore e volontà: per battere il Bahcesehir serve tutto

Alle 18, la Pallacanestro Varese si gioca un posto per le finali di FIBA Europe Cup. Limitatissimo il ’’capitale’’ da difendere sul campo del Bahcesehir dopo il +1 di Masnago. Servirà una vittoria, insomma, per non fare calcoli, e ritrovarsi credibilmente nell’ultimo atto il Niners, visto che la squadra tedesca parte dal +16 con Bilbao.

Con un Nico Mannion in queste condizioni è tutto possibile, anche pensando alle decisioni arbitrali discutibili che hanno deciso il finale di gara con Brescia, da ieri sera di nuovo capolista solitaria della massima serie. Ma per ora Varese punta all’Europa, e a una finale che manca dal lontano 2016. Anche quella volta contro una squadra tedesca: un buon modo per la squadra di Varese per raddrizzare una stagione così complicata.

A.L.M.