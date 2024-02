Vanoli è crisi vera. Per i tifosi è tornato l’incubo retrocessione

La Vanoli Cremona sta attraversando un periodo difficile nel campionato di Serie A, con tre sconfitte consecutive che hanno messo in luce problemi di tenuta psico-fisica. La squadra di coach Demis Cavina, dopo aver perso contro Varese e Reggio Emilia, ha subito un altro stop a Sassari, dimostrando difficoltà nel mantenere il livello di gioco del girone di andata. La partita casalinga contro Napoli si profila come cruciale per invertire la tendenza e iniziare a guardare con meno preoccupazione alle ultime giornate del campionato. La Vanoli si trova di fronte alla necessità di dimostrare grinta e coesione di squadra, qualità che finora sono apparse intermittenti. Questo incontro rappresenterà un punto di svolta per la stagione, sottolineando l’importanza di una vittoria per placare le crescenti preoccupazioni dei tifosi, ancora scossi dalla retrocessione del 2022. Il match con Napoli, quindi, non è solo una gara per punti ma un momento di verifica dell’attitudine della squadra a reagire alle avversità, fondamentale per assicurarsi la permanenza in Serie A e ridare fiducia all’ambiente. La classifica d’altronde si accorcia, e il paradosso, dopo aver sognato la Coppa Italia, sarebbe ritrovarsi a giocare per restare in categoria.

A.L.M.