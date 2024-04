Vandali scatenati devastano i bagni della stazione

Da poco inaugurati e restituiti al pubblico, i bagni sono stati di nuovo vandalizzati. Stiamo parlando dei servizi igienici della stazione di Crema, verso i quali alcuni vandali, nutrono un odio atavico. Non è la prima volta che succede, ma tanto accanimento è raro. Chi è arrivato in stazione venerdì mattina ha potuto constatare lo scempio: porte divelte, scritte su muri e suppellettili, infissi rimossi, gettati a terra e spaccati. E il tutto è stato portato a termine con una furia cieca e incuranti delle telecamere che hanno inquadrato la scena. Le riprese sono nelle mani delle forze dell’ordine che dovranno dare un nome ai protagonisti. I bagni della stazione erano rimasti chiusi per mesi, dopo l’ennesimo episodio vandalico, per essere rimessi a nuovo e riaperti poche settimane fa.