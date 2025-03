Vandali distruggono i bulbi. Ma i tulipani saranno raccolti

Un atto vandalico inqualificabile. Così le istituzioni cittadine hanno definito il raid compiuto da ignoti ai danni del campo di tulipani di Astino, esempio di biodiversità, gravemente danneggiato. La scoperta è stata fatta l’altro pomeriggio dal responsabile dell’azienda agricola Santa Laura che si occupa della manutenzione dell’area, Enrico Antignati: "È stato uno shock: ho trovato tulipani strappati, pestati, distrutti. I vandali hanno rotto i pali di castagno installati per perimetrare l’area, tagliato a pezzettini i nastri e distrutto le talee di vimini messe a dimora dall’intrecciatore Davide Gotti, essenza che utilizza per realizzare i suoi cesti". Antignati ieri ha sporto denuncia contro ignoti. Fortunatamente, però, non tutto è andato perduto: dei 40mila bulbi messi a dimora nei mesi scorsi secondo il protocollo biologico della valle di Astino, il 70 per cento ha ancora radici ben salde e i fiori - 40 varietà - sono pronti per essere raccolti. L’inaugurazione del campo dei tulipani, con l’autoraccolta dei fiori, è stata confermata: sarà sabato e domenica, dalle 10 alle 19. "Purtroppo – sottolinea Antignati – il paesaggio non sarà bello come quello che siamo riusciti a disegnare lo scorso anno nei campi sotto al monastero, ma lo spettacolo non mancherà". M.A.