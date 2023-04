Val di Coler: cade da cavallo nei boschi, salvato dal Soccorso Alpino

Allarme nel pomeriggio di domenica 2 aprile per un incidente a cavallo in Val di Coler, zona di mezza montagna nella Bergamasca molto apprezzata dagli escursionisti. Ed era proprio “impegnato” in una passeggiata in sella a un cavallo l’uomo, un 53enne, caduto in un’area piuttosto impervia, fra sassi e avvallamenti, “persa” in una fitta boscaglia.

Il capitombolo

Ancora da ricostruire le cause dell’incidente: forse uno scarto imprevisto del destriero, forse una distrazione del “cavaliere”, fatto sta che – erano le 17 - l’uomo si è trovato improvvisamente a terra dolorante e incapace di muoversi, nei boschi a 600 metri di altitudine.

I soccorsi

Fortunatamente chi era presente in zona – forse alcuni compagni di escursione, forse lo stesso uomo infortunato – è riuscito a mettersi in comunicazione con il 112, numero unico di emergenza. La centrale ha inviato sul posto un elicottero decollato dalla base di Bergamo. In contemporanea si è mossa una squadra della VI delegazione orobica del Soccorso Alpino. Sei le persone presenti nella task-force, come annotano i media locali, quattro tecnici della stazione Media Seriana e due volontari che si trovavano in turno nella base operativa di Clusone.

Il recupero

Il cavaliere è stato raggiunto con tempestività. Gli sono state fornite le prime cure, poi è stato messo sulla barella e, con il verricello, caricato sull’elicottero. Il velivolo l’ha trasportato in ospedale a Treviglio, dove è arrivato in codice giallo. Le sue condizioni, quindi, non sono gravi: se la caverà con qualche trauma.