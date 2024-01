Usava i tombini per infrangere le vetrate e razziare i negozi Un residente di Cremona è stato denunciato dalla polizia per aver compiuto furti ai danni di esercizi commerciali durante la sua detenzione domiciliare. Il trentenne è stato ritenuto responsabile di tre furti riusciti e uno tentato, oltre che di evasione. L'indagine è stata avviata dopo un raid in un ristorante di Lodi, in cui il 30enne ha infranto la vetrata con un tombino e rubato denaro dalla cassa.