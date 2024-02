Uomo accoltellato in più punti del corpo. Ricoverato a Milano

Un uomo di 56 anni è stato accoltellato, ieri attorno alle 18, in corso Adda 80 . La violenza è scoppiata sul marciapiede in pieno centro, davanti a un negozio di telefonia e i motivi devono essere ancora chiariti nel dettaglio da parte degli inquirenti. Il ferito è stato poi trasportato in ambulanza all’eliporto di Lodi e poi in elicottero all’ospedale Humanitas di Milano, in condizioni serie (codice giallo). Aveva riportato ferito all’addome e a una gamba. Sul posto si sono precipitati immediatamente gli uomini della Questura, che hanno raccolto le testimonianze. L’accoltellatore si sarebbe, poi, recato spontaneamente in questura consegnandosi. Attualmente viene sentito dagli agenti che l’hanno preso in custodia. Potrebbe essere il responsabile dell’accoltellamento. Pare che i due si conoscessero.