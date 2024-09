Un’opportunità in più con il liceo. C’è anche il corso pomeridiano

È l’unico caso in tutta la provincia bergamasca. In Lombardia, invece, un percorso didattico simile è presente solo a Milano e Brescia. È l’importante novità messa in campo per il nuovo anno scolastico dall’istituto statale Mamoli di Bergamo: un liceo, in orario pomeridiano, per adulti (dai 16 anni in poi). Attualmente la scuola offre tre indirizzi di studio: il liceo delle scienze umane opzione Economico-sociale e il professionale per i Servizi per la sanità e l’assistenza sociale in orario diurno, e il professionale per i Servizi per la sanità e l’assistenza sociale in orario serale. A questi, a partire dal nuovo anno scolastico, si aggiunge il liceo delle scienze umane opzione Economico-sociale dedicato agli adulti, proposto in un orario inedito. Invece del tradizionale orario serale dalle 17,40 alle 22,40, le lezioni di questo indirizzo si terranno infatti dalle 16 alle 20,30-21.

"Abbiamo pensato di estendere l’attivazione del corso serale anche al percorso liceale perché vogliamo intercettare quegli studenti che per vari motivi hanno interrotto gli studi e che adesso sono pronti a tornare sui banchi – spiega la dirigente del Mamoli Armanda Ferrarini –. Un tempo il serale era nato per andare incontro alle necessità dei lavoratori, ma con il tempo ha cambiato natura. Oggi almeno la metà dell’utenza di questi corsi è composta da giovani, sotto i 25 anni di età". Per le materie offerte, l’indirizzo viene anche chiamato Liceo della Contemporaneità.

Prosegue la dirigente: "Non c’è l’insegnamento del latino e si insegnano due lingue streaniere, inglese e, a scelta, francese e spagnolo. E ci sono diverse ore di diritto ed economia politica. L’obiettivo è quello di trattare i problemi dell’attualità, per cercare di stimolare il più possibile l’interesse degli studenti". Il percorso porta all’acquisizione di un diploma valido a tutti gli effetti. Si conclude con l’esame di Stato, che è lo stesso sostenuto dagli studenti del diurno. Il nuovo indirizzo prevede un percorso personalizzato che può portare al conseguimento del diploma in tempi più brevi rispetto all’indirizzo diurno. Per l’anno scolastico 2024-2025 verranno attivati il primo periodo didattico (che equivale alle classi prima e seconda dell’indirizzo diurno) e il secondo (terzo e quarto anno). Le iscrizioni chiudono il 15 ottobre.