Una notte da Champions League. Allianz, a Istanbul prenditi la finale

E’ il giorno della semifinale di ritorno di Champions League per l’Allianz Vero Volley Milano, chiamata a conquistare dalle ore 18 italiane almeno due set al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul contro il Fenerbahce.

Il 3-0 ottenuto martedì scorso tra le mura amiche all’andata sembrava poter valere mezza qualificazione ma tutto o quasi è cambiato sabato sera quando sul 20-12 di un quarto set ormai ipotecato contro il Bisonte Firenze la caviglia di Alessia Orro si è girata ricadendo da un muro. Il gelo è stato palpabile e quell’infortunio, oltre a rendere decisamente più amara la vittoria, ha stravolto la preparazione in vista di questo appuntamento con la storia. Gli esami strumentali hanno fortunatamente escluso fratture e addirittura la palleggiatrice della Nazionale potrebbe stringere i denti scendendo in campo per la partita dell’anno. Una decisione verrà presa veramente all’ultimo momento e per ora la vice Vittoria Prandi non può fare altro che prepararsi al meglio eventualmente per sostituirla.

A prescindere da chi finirà in cabina di regia, la squadra del Consorzio è consapevole che davanti a 7.000 tifosi turchi, già decisivi nella rimonta dei quarti di finale, con lo Stoccarda, non sarà facile contenere il tentativo di rimonta di Melissa Vargas e compagne. Proprio la cubana, ben contenuta da muro e difesa all’Allianz Cloud, sarà il pericolo pubblico numero uno per coach Marco Gaspari che alla vigilia ha così parlato: "E’ come se fosse una finale secca, in cui non possiamo troppo pensare al risultato della partita d’andata. Ci aspettiamo di affrontare una squadra che avrà voglia di rivalsa e che può contare su battitori di livello assoluto. Ci aspetta una gara lunga, in cui dovremo concentrarci su un set alla volta. Il passato ci ha dimostrato che la gara d’andata conta fino a un certo punto; ci deve essere la massima concentrazione e la voglia di sacrificarsi da parte di tutti. Dovremo avere tanto coraggio, come nella gara d’andata".

A spingere verso la conquista dei due set che renderebbero matematica la qualificazione alla prima storica finale di Champions League per la formazione del Consorzio ci sarà anche tutta l’Opiquad Arena di Monza, dove sarà trasmessa sui maxischermi la partita per quella che comunque vada sarà una grande giornata di sport, coi tifosi riuniti per sostenere a distanza la squadra di Paola Egonu.

Inutile dire che sarà proprio l’opposto della Nazionale la giocatrice più attesa, dopo aver guidato le rivali del VakifBank Istanbul al trionfo continentale nel suo anno in Turchia. Egonu in carriera si è laureata campionessa d’Europa anche con le maglie di Novara e Conegliano e punta a un leggendario poker con Milano. Sabato scorso ha chiuso tanto per cambiare da top scorer un match utile comunque per rimanere in corsa per il secondo posto in campionato. Domenica prossima nell’ultima giornata del girone di ritorno di regular season di serie A1 è in programma la trasferta sul campo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e in contemporanea la sfida tra una Volley Bergamo 1991 a rischio retrocessione e la Savino del Bene Scandicci. Quel che rimane da stabilire sostanzialmente è il vantaggio del fattore campo in un’eventuale semifinale.

L’Allianz Vero Volley Milano domenica conoscerà anche quale sarà la sua rivale nei quarti dei playoff che scatteranno la settimana successiva e si giocheranno al meglio delle due due gare su tre fino alla finale scudetto.