Una lite al volante: punta il revolver contro padre e figlio

Dopo la lite per una precedenza, aveva estratto una pistola puntandola contro padre e figlio. Che hanno però ripreso tutta la scena, consentendo la denuncia di un uomo di 59 anni residente in provincia di Torino. L’episodio risale all’11 aprile, alle 13.45, ed è avvenuto sulla trafficata Novedratese, alla presenza di numerosi testimoni. In seguito a un litigio per una mancata precedenza, padre e figlio di ritorno dal lavoro, erano stati pesantemente minacciati da una altro automobilista, che aveva aperto il baule della sua auto, ed estratto un revolver. Era poi risalito e dal finestrino lato guida, aveva puntato l’arma verso di loro, lasciando a intendere che l’avrebbe usata. I carabinieri della stazione di Cantù, sono arrivati a identificare il responsabile di quella minaccia aggravata.