Una città più pulita e sostenibile. In arrivo i cestini intelligenti

Una città più pulita e sostenibile. Il Comune di Bergamo continua il suo impegno per un capoluogo sempre più verde. A fine gennaio verranno posizionati 150 nuovi cestini auto compattanti da 120 litri, per la raccolta di plastica, carta e indifferenziato, in punti strategici della città ad alta affluenza pedonale e turistica, tra cui aree monumentali, centro storico, principali poli commerciali, parchi cittadini. Oltre a questi “cestini intelligenti“, verranno anche collocati 20 contenitori per la raccolta su strada di vetro-lattine. Si tratta di un’iniziativa finanziata con fondi Pnrr per un importo di 984mila euro.

Cinquanta sono le postazioni in cui verranno posizionati i 150 cestini in batterie da tre unità: plastica, carta, indifferenziato. In particolare, 14 postazioni (42 cestini) saranno collocati in Città Alta e San Vigilio, 17 in centro città (51 cestini), 5 (15 cestini) in zona stazione, 2 (6 cestini) in zona stadio, 3 (9 cestini) in zona Accademia Carrara-Gamec e le restanti postazioni in altri luoghi tra cui parchi e borghi. L’obiettivo principale dei nuovi raccoglitori è intercettare i rifiuti di strada, che nel 2023 erano pari a 2.800 tonnellate e 3mila tonnellate nel 2024, in maniera differenziata, oltre a ridurli compattandoli fino a 7 volte il volume originale. I dati relativi ai livelli di riempimento vengono inviati tramite Gps e Gprs a una piattaforma di cloud, consentendo il monitoraggio remoto da parte degli operatori, che possono intervenire solo quando il contenitore è pieno. Un approccio che riduce i passaggi inutili, limitando i costi e abbattendo le emissioni di C02. I nuovi cestini, alimentati da pannelli solari, sono pensati per essere accessibili a tutti, inclusi cittadini con limitazioni funzionali, grazie alla doppia modalità di apertura, sia tramite maniglia che pedale. Il sistema è dotato di un cruscotto Led che, oltre a garantire illuminazione notturna, indica lo stato di riempimento del raccoglitori. La pressa compattante si attiva automaticamente e, per garantire la sicurezza, la porta per lo svuotamento è accessibile solo tramite una card di sblocco in dotazione all’operatore.

Michele Andreucci