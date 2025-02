Un impianto fotovoltaico “residenziale“

Treviglio ha inaugurato, in collaborazione fra Comune e Ceress - azienda che opera nel settore delle comunità energetiche rinnovabili - il primo impianto fotovoltaico di 50 KWp su un condominio di edilizia pubblica residenziale, in via Galilei 3. Grazie alla creazione di un ’Gruppo di Autoconsumo Collettivo (GAC)’, 50 famiglie beneficiarie condivideranno l’energia prodotta dall’impianto, abbattendo i costi energetici e riducendo l’impatto ambientale. L’impianto, esempio di innovazione nonchè opportunità di inclusione sociale ed economica, si propone come un modello replicabile in molti altri condomini a livello nazionale per promuovere la transizione energetica inclusiva. Il progetto ha visto collaborare il Comune di Treviglio per la concessione all’utilizzo della copertura dell’edificio con Ceress - start up nata nel 2021 con sedi a Bergamo e in altre città - per l’intero finanziamento e lo sviluppo: attraverso il modello GAC le famiglie beneficeranno, con la condivisione dell’energia prodotta dall’impianto, di incentivi economici, promuovendo un consumo consapevole e sostenibile. Mentre Gianluigi Piccinini, legale rappresentante e direttore tecnico di Ceress, si dice "orgoglioso d’aver realizzato il progetto con impatto diretto e positivo sulla vita quotidiana di tante famiglie". Il sindaco Juri Imeri sottolinea: "Nel caso del GAC di via Galilei, edificio di appartamenti Erp a canone concordato, oltre a concedere l’uso della superficie del tetto, abbiamo incontrato, con i funzionari dell’ufficio ambiente e patrimonio, i condòmini per accompagnarli in questa scelta lungimirante. Ceress, che aveva proposto l’intervento, ha fatto il resto, realizzando un impianto all’ avanguardia".

Amanzio Possenti