Un film sul prete ribelle

Un docufilm per la Festa della Liberazione. Questa sera alle 21 al Nuovo Aquilone di Lecco viene proiettato “Storie di ribelli per amore“ sul sacerdote partigiano delle Brigate Verdi don Giovanni Barbareschi. Le celebrazioni provinciali ufficiali del 25 Aprile si svolgeranno in mattinata: alle 9.30 la messa al santuario della Vittoria, alle 10.30 il corteo da piazza Alessandro Manzoni fino al monumento ai Caduti della lotta di Liberazione e alle 11.30 la cerimonia istituzionale. Alle 15 una visita al Museo storico di Palazzo Belgiojoso. A Merate, seconda città della provincia, la cerimonia si svolgerà alle 18.