Tutti contro uno. Minori segnalati per il pestaggio

Il branco aveva colpito duro, tutti contro uno solo. Ragazzini sui 15 anni protagonisti di un vero e proprio pestaggio ai danni di un coetaneo, che aveva saputo incassare e quasi miracolosamente non era finito in ospedale. Ma l’aggressione non è rimasta impunita e ora 7 minorenni sono stati segnalati alla Procura del Tribunale dei minori di Milano, per il reato di lesioni aggravate in concorso. Era successo nella serata dello scorso 2 gennaio alla stazione ferroviaria di Casteggio, dove altre persone presenti, assistendo alla scena molto violenta, avevano lanciato l’allarme al 112 richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto erano in breve arrivati i carabinieri della Stazione di Casteggio, della Compagnia di Voghera, che avevano intercettato tutti i coinvolti e identificato complessivamente 8 minori, quasi tutti 15enni, avviando accertamenti per la ricostruzione dell’accaduto. Dalle indagini dei militari è emersa l’iniziale discussione che aveva fatto scattare la violenza contro l’unica vittima. Questa volta l’immediato intervento dei carabinieri ha portato all’attribuzione delle responsabilità e alle conseguenti denunce alla Procura minorile. Ma non solo. Nei confronti di tre dei sette presunti responsabili è stata avanzata dai carabinieri la proposta di applicazione della misura di prevenzione dell’avviso orale. S.Z.