Trovati rifiuti pericolosi . Sigilli all’ex allevamento

Una discarica abusiva di rifiuti industriali speciali e pericolosi, tra i quali anche l’amianto, una tonnellata di cristalli di barite, la cosiddetta “rosa del deserto“, importati in modo illegale dalla Tunisia e addirittura un laboratorio clandestino nel quale venivano realizzati statue ed ornamenti in gesso e scagliola e i cui reflui della lavorazione venivano smaltiti senza il richiesto processo di chiarificazione. È quello che i militari della Guardia di Finanza di Pavia hanno scoperto all’interno della superficie di oltre 50 mila metri quadrati di un ex-allevamento di suini di Candia Lomellina all’interno del quale erano stoccate 2.500 tonnellate di rifiuti. La presenza della discarica abusiva è stata rilevata grazie alla collaborazione con la sezione Aerea di Varese: al suo interno sono stati ritrovati manufatti e lastre di amianto, in parte già frantumati e per questo pericolosi per la salute pubblica e numerose cisterna abbandonate piene dei reflui dell’attività di allevamento. Il legale rappresentante dell’azienda della azienda proprietaria della superficie è stato segnalato alla Procura della Repubblica che ha avviato le procedure di bonifica i cui costi saranno sostenuti dalla proprietà. Sullo stesso sedime si trovava anche un laboratorio clandestino di statute e ornamenti realizzati con gesso e scagliola che custodiva anche i minerali introdotti in modo illecito sul territorio dello Stato e per questo posti sotto sequestro.

Umberto Zanichelli