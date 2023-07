Tromba d'aria su Saronno (Varese): danni ingenti

SARONNO (Varese)

Sono state le telecamere di videosorveglianza a registrare in tempo reale la violenza dell’ondata di maltempo che ancora una volta si è abbattuta nella zona sud del Varesotto colpendo di nuovo con forza Saronno e i comuni confinanti del Comasco. Alberi sradicati, coperture dei tetti e transenne spazzate via, cavi elettrici spezzati con conseguenti black-out, strade e sottopassi allagati. Oltre una quarantina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco soprattutto per rimozione di alberi e messa in sicurezza di tetti. Le prime avvisaglie alle 23 di ieri con un forte temporale, un’ora dopo seguito da un nubifragio accompagnato da una tromba d’aria.

A Turate, nel Comasco, sfollate tre famiglie per un totale di 8 persone, che si sono aggiunte alle dieci dei giorni scorsi, oltre a uno a Rovellasca e due a Rovello Porro. Tutti con case non più abitabili a causa della distruzione provocata dalla grandine, che ha distrutto i tetti e reso le abitazioni totalmente permeabili. Circa il 70 per cento delle case si trova in questo momento con facciate e tetti distrutti, la cui riparazione comporta tempi non brevi e importanti investimenti economici, anche a fronte dell’immediato rincaro dei materiali. Ai carabinieri di Turate, sono anche stati segnalati alcuni tentativi di truffe, fortunatamente non andate a buon fine.

Rosella Formenti

e Paola Pioppi