Treviglio, Esselunga apre in via Caravaggio con 104 posti di lavoro

Treviglio (Bergamo) – Ha aperto ieri il nuovo superstore Esselunga in via Caravaggio, lungo la provinciale 11, di fronte all’ospedale cittadino. A Bergamo e provincia sono ora 7 i punti vendita: tre nel capoluogo, gli altri a Curno, Stezzano e Nembro.

Il negozio di Treviglio, con una superficie commerciale di 2.500 metri quadrati, sorge sull’area dell’ex hotel La Lepre, struttura chiusa da dieci anni. I lavori di costruzione hanno previsto la realizzazione di una doppia rotatoria a forma di otto per agevolare il flusso del traffico in una zona di grande passaggio. All’interno del negozio lavorano 104 persone, di cui 75 nuovi assunti del territorio; lo spostamento di 29 dipendenti provenienti da altri negozi ha generato a sua volta l’assunzione di altrettante risorse, allo scopo di equilibrare le competenze e la necessaria esperienza. Il superstore è dotato di un ampio parcheggio con 435 posti auto, oltre a un locker per il ritiro della spesa online. L’offerta ai clienti è di oltre 15.000 prodotti.

Da segnalare l’enoteca, con oltre 800 etichette e l’assistenza di un sommelier nella scelta dei vini, e Elisenda, la linea di alta pasticceria realizzata in collaborazione con i fratelli Cerea del ristorante stellato Da Vittorio. A Treviglio ha aperto anche il Bar Atlantic, 125° della catena, che mette a disposizione della clientela una sala con 112 sedute a cui si aggiunge un dehor esterno con ulteriori 36 posti, in cui viene offerta una selezione di piatti caldi e un servizio di panineria, oltre ad aperitivi in fascia serale. Nel negozio è presente anche un ecocompattatore per la raccolta e il riciclo di bottiglie in plastica Pet. L’Esselunga di Treviglio è aperta ogni giorno dalle 7.30 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20.