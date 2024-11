Treviglio, finisce con una coltellata la rissa fra minorenni per uno smartphone

Le indagini hanno consentito di appurare che l’aggressione era scaturita da un episodio verificatosi a Cortenuova, all’uscita di una discoteca, dove un giovane era stato derubato del proprio telefonino poi localizzato a Treviglio dai suoi amici. Questi ultimi, unitamente al derubato, sono andati a Treviglio con lo scopo di riprendersi il cellulare. Giunti sul posto hanno riconosciuto un gruppo di ragazzi da loro ritenuti responsabili del furto. In pochi minuti è scattata la rissa a colpi di calci e pugni, durante la quale il diciassettenne è stato ferito da un fendente, una ferita superficiale al basso addome. Scattato l’allarme, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Treviglio che organizzati in diverse squadre a bordo di auto con targhe di copertura, in breve tempo hanno rintracciato fuori territorio alcuni ragazzi ritenuti a vario titolo in grado di fornire elementi di interesse.

Domenica sera i militari hanno identificato l’accoltellatore che è stato sottoposto a fotosegnalamento e poi, a seguito di individuazione fotografica, riconosciuto con certezza quale l’autore del reato. È emerso inoltre che l’aggressore aveva chiamato in aiuto il fratello 31enne, giunto sul posto, anch’egli deferito per rissa, poi refertato presso l’ospedale di Osio Sotto per le contusioni riportate.