Trentamila residenti Ora più consiglieri

Treviglio allarga il Consiglio Comunale e la Giunta: la notizia, ufficializzata al Comune, riguarda il fatto che alla città viene riconosciuto il ‘superamento legale’ dei 30 mila abitanti. Il dato consente pertanto il nuovo assetto del Consiglio e della Giunta. Questo significa che, a partire dalle prossime elezioni comunali, cioè nel 2027, il Consiglio sarà costituito da 24 consiglieri e non più dai 16 attuali, 8 in più; l’aumento riguarderà anche la Giunta nella quale siederanno, con il sindaco, 7 assessori e non più 5 come ora. Si tratta di un adempimento tecnico-amministrativo - ma politicamente rilevante per le presenze partitiche - previsto dalla legge quando un Comune supera la quota di 30 mila abitanti, cosa che ha riguardato Treviglio alla data del 31 dicembre.

Prima che entrasse in vigore la nuova legge sulla elezione diretta del sindaco, che stabiliva per Treviglio 16 consiglieri, l’amministrazione ne contava 30, numero corretto al ribasso dalle nuove disposizioni legislative. Sarà l’unico Comune della provincia fra quelli sopra i 15 mila abitanti ad avere una presenza più alta di consiglieri, se si eccettua il capoluogo. Soddisfatto il sindaco Juri Imeri per il riconoscimento, anche perchè Treviglio "dimostra sempre più di avanzare e di essere protagonista". A.Po.