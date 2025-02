Trenta chili di marijuana e 460 piante. Due persone arrestate dai carabinieri

Trenta chili di marijuana essiccata conservata in barattoli, 6 chili di foglie di marijuana fresche, 460 piante di cannabis alte tra i 60 e gli 80 centimetri, 500 grammi di hashish. Nella notte tra il 19 e il 20 febbraio, i Carabinieri della Tenenza di Zingonia, con il supporto dei militari della Stazione di Osio Sotto, hanno arrestato due cittadini albanesi per reati legati alla coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono due albanesi incensurati: Q.J., 19 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale e I.F., 28 anni, domiciliato a Verdellino, impiegato nel settore della ristorazione. L’operazione è scattata nella tarda serata del 19 febbraio, quando i militari hanno fatto irruzione in un edificio bifamiliare apparentemente disabitato in via Monte Grappa a Boltiere.

I due individui che erano all’interno hanno tentato di fuggire e dopo un breve inseguimento sono riusciti a catturarli.