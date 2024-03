Treni o stazione. Selezioni aperte

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo per capitreno e customer advisors in Trenitalia per la Lombardia. La tipologia contrattuale offerta di ingresso in azienda è quella dell’apprendistato. Tra i requisiti dell’annuncio pubblicato sul sito internet dell’azienda (candidature entro il 2 aprile) sono indicate l’età - tra i 18 e i 29 anni, a seconda del profilo professionale indicato - e il titolo di studi. è richiesto infatti il diploma di scuola superiore quinquennale in uno di questi percorsi: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico/ottico; Gestione delle acque e risanamento ambientale; Industria e artigianato per il Made in Italy; Pesca commerciale e produzioni ittiche; Servizi culturali e dello spettacolo; Servizi per la sanità e l’assistenza sociale; Servizi Commerciali; Geometra; Ragioneria; Amministrazione, Finanza e Marketing; Sistema Moda; Grafica e Comunicazione; Costruzioni Ambiente e Territorio; Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera; Turismo; Agraria, Agroalimentare e Agroindustria; Chimica, Materiali e Biotecnologie; Liceo Artistico; Liceo Classico; Liceo Linguistico; Liceo Musicale e Coreutico; Liceo Scientifico; Liceo Scienze Umane. Necessaria per poter ambire alla selezione anche la conoscenza della lingua inglese attestata almeno nel livello B2 secondo il Quadro Comune Europeo (da indicare nell’apposito campo del form online). Inoltre la votazione con cui è stato consseguito il diploma può rappresentare una preferenza nella scelta dei candidati. Per inviare il curriculum occorre accedere al sito internet del Gruppo Ferrovie dello Stato e cercare nella sezione dedicata al lavoro.