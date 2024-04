Trecento contratti in Esselunga

Trecento posti di lavoro nei punti vendita Esselunga di Milano e provincia. Per candidarsi occorre iscriversi tramite il sito internet sito www.esselungajob.it (nella sezione eventi) entro domenica per partecipare al Job Day Milano, l’evento di recruiting in programma il 17 e il 18 aprile nel capoluogo lombardo. Tra i profili saranno individuati quelli ritenuti più idonei che saranno valutati durante il Job Day Milano. In questa occasione, i partecipanti che desiderano lavorare in Esselunga avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’azienda e di incontrare direttamente i recruiter. Sono più di 20 i ruoli diversi da ricoprire. Tra questi: allievi responsabili, addetti alla vendita, cassieri, specialisti gastronomia, specialisti pescheria, specialisti macelleria, specialisti panetteria, sommelier, addetti al servizio sorveglianza e farmacisti per la rete delle parafarmacie. Per i magazzini e-commerce si cercano specialisti reparti freschi (panettieri, gastronomi e macellai) dedicati alla preparazione delle spese online. All’interno della rete dei ristoranti Atlantic presenti nelle gallerie commerciali Esselunga vi sono opportunità come allievi responsabili Bar Atlantic e baristi. Per le beauty boutique eb beauty store le offerte di lavoro riguardano figure quali allievi responsabili, consulenti alla vendita, parrucchieri ed estetisti. Nello stabilimento di produzioni alimentari di Pioltello sono aperte le posizioni di pasticciere, addetto produzioni di gastronomia, elettricista di impianti industriali e automazione ed elettromeccanico di impianti industriali e automazione. Per il centro di distribuzione di Pioltello si cercano anche addetti controllo qualità frutta e verdura e addetti alla logistica.