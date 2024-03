Tre punti per la Pro Patria (0-2). Il Lumezzane finisce in nove. Decidono le reti di Castelli e Nicco

LUMEZZANE (Brescia)

Continua il momento delicato del Lumezzane, che cade in casa con una Pro Patria che, invece, dal canto suo, conferma di essere in ottima condizione e aggancia in zona play off i valgobbini. La gara del Saleri si decide nella ripresa, con i bustocchi che mettono a segno, prima con Castelli e poi con Nicco, l’uno/due che punisce i rossoblù, costretti a chiudere la gara in nove uomini. Le due contendenti si affrontano con grande attenzione, ben decise a non commettere errori. Sul finire del primo tempo ancora un botta e risposta tra Bertoni e Calì, ma il punteggio non muta. Il copione dell’incontro cambia in avvio di ripresa. Dopo 4’ un intervento di Righetti su Somma viene punito con il rosso diretto e i Tigrotti si spingono in avanti per sfruttare l’opportunità. Il risultato, in effetti, si sblocca al 19’, quando Castelli, di testa è bravo a trafiggere Filigheddu. Nonostante l’inferiorità numerica, il Lumezzane non vuole arrendersi. Il tecnico rossoblù mescola le carte e cerca di spingere in avanti i suoi (facendo esordire anche Galabinov). La formazione di mister Colombo, però, controlla con determinazione il prezioso vantaggio e mantiene inviolata la rete difesa da Rovida. Nel recupero i valgobbini rimangono in nove per la doppia ammonizione di Ilari e al 6’ di recupero Nicco sigla il definitivo 2-0 che lancia le ambizioni degli ospiti e infligge una nuova delusione ad un pur generoso Lumezzane. Luca Marinoni