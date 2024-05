Travolto dal carico del suo Tir. Grave camionista

Grave ma non in pericolo di vita il camionista quarantanovenne che la notte tra giovedì e venerdì è stato travolto dal carico del tir del quale era alla guida. L’incidente è avvenuto alle 23 passate lungo l’autostrada A4, in territorio di Castegnato. L’uomo a quanto si è appreso aveva accostato il mezzo pesante in una piazzola di sosta a margine della carreggiata della Milano-Venezia per sistemare meglio il carico retrostante, che sentiva ancorato poco saldamente al rimorchio del quale provocava continue oscillazioni durante la marcia. Il conducente una volta fermo ha cercato di assicurare il materiale stringendo le cinghie e le catene ma il carico si è sbilanciato ed è caduto dal cassone, finendogli addosso. L’autista è rimasto cosciente. Il camionista è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. B.Ras.