Trasferta a Verona 150 biglietti omaggio per i tifosi di Vigevano

"Dovremo essere capaci da un lato di reggere la loro prorompente fisicità, dall’altro dovremo giocare la partita offensivamente più pulita possibile". Coach Lorenzo Pansa ha ben chiaro cosa occorre alla sua Elachem Vigevano per provare a sgambettare la Tezenis Verona che affronterà domenica in trasferta. I ducali arrivano da una settimana complicata, perché oltre agli acciaccati cronici Bertetti, Wideman e Smith, l’assenza prolungata di Amici, che dovrà restare fermo almeno un altro mese, c’è anche l’indisponibilità di D’Alessandro, che si è fermato sabato scorso nell’ultimo allenamento prima della gara contro Chiusi. "Cerchiamo di fare del nostro meglio con chi c’è - sottolinea il tecnico ducale che mai quest’anno si è nascosto dietro agli infortuni per creare ai suoi alibi - consapevoli che in questa fase ad orologio ogni partita ha un’importanza assoluta". A Verona non sarà facile: la squadra di coach Alessandro Ramagli sta facendo bene. "Verona gioca un basket essenziale - la descrive Pansa - ma molto efficace". Ma Vigevano potrà contare sul supporto di moltissimi tifosi attesi alla Agsm Arena anche grazie all’iniziativa di uno sponsor che ha messo a disposizione gratuitamente 100 biglietti per gli abbonati e altri 50 per i non abbonati.

Umberto Zanichelli