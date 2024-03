Trappola Casalmaggiore per l’Allianz di Egonu

Derby lombardo nel turno infrasettimanale di serie A1. Stasera alle 20.30 scenderanno in campo tutte le squadre del massimo campionato femminile (con la sola eccezione del march tra Itas Trentino e Volley Bergamo 1991, rinviato al 20 marzo visto che il campo del fanalino di coda sarà occupato dai maschi impegnati contro la Valsa Group Modena nei playoff scudetto) e l’Allianz Vero Volley Milano in particolare se la vedrà al PalaRadi di Cremona con la Trasportipesanti Casalmaggiore. La formazione femminile del Consorzio, reduce da due sudate vittorie al tie-break contro Wash4Green Pinerolo e Aeroitalia Smi Roma, sarà chiamata a concedere il bis, per consolidare il suo secondo posto.

Tra l’altro sempre alle 20.30 si giocherà anche il big match tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara, con Paola Egonu e compagne che quindi potrebbero piazzare l’allungo decisivo a tre giornate dal termine. Non è da sottovalutare però l’aspetto legato al turnover che ha condizionato e non poco le ultime prestazioni della squadra allenata da coach Marco Gaspari, che alla vigilia si è così espresso: "Sicuramente siamo di fronte ad una squadra che, rispetto alla prima parte del campionato, è in crescita e ha ottenuto risultati importanti in chiave salvezza. L’innesto di Lee ha dato vigore all’attacco casalasco e dovremmo essere molto ordinati in fase break. Veniamo da due gare non brillanti e sarà fondamentale approcciare al match con un atteggiamento diverso e più aggressivo". L’UYBA Volley Busto Arsizio invece cercherà di riscattare la sconfitta subita con l’Honda Olivero San Bernardo Cuneo nel match casalingo con la Reale Mutua Fenera Chieri. Il match si giocherà al PalaBorsani di Castellanza, visto che l’E-Work Arena è riservata in questi giorni alla boxe, particolare sottolineato anche da Jennifer Boldini: "Contiamo sull’aiuto dei nostri tifosi che siamo sicure sapranno sostenerci anche in quest’altro palazzetto". A.G.