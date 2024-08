Tragico scontro frontale. Infermiera muore sul colpo

Il terribile schianto all’ingresso della galleria Montenegrone, lungo la statale 671 della Valle Seriana, nel territorio di Torre de Roveri, in direzione di Nembro. Un frontale tra un’auto e un mezzo pesante che non ha lasciato scampo alla conducente della vettura. La vittima si chiama Simona Gusmini, 54 anni, di Albino, infermiera. Al momento dell’incidente stava andando al lavoro, all’ospedale Bolognini di Seriate. Grave anche l’autista del camion, un 51enne: soccorso, ora si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La disgrazia intorno alle 13.20. L’esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Auto e camion viaggiavano su due corsie diverse.

Cosa sia successo esattamente è ancora da chiarire. Forse all’origine un malore improvviso, una distrazione, solo ipotesi al vaglio degli inquirenti. L’impatto è stato violento: la parte anteriore della vettura sulla quale viaggiava l’infermiera si è accartocciata. Per estrarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il mezzo pesante, dopo lo scontro, si è poi rovesciato su un fianco. Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un paio di ambulanze, l’automedica e nel frattempo è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero. Quando i sanitari hanno raggiunto il luogo dell’incidente le condizioni della 54enne erano disperate. I medici hanno provato a rianimarla, ma per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il camionista ha riportato traumi alla schiena e a un braccio, ed è stato portato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII per essere sottoposto ad accertamenti più approfonditi. A causa dell’incidente in breve lungo quel tratto di superstrada si è formata una lunga coda. Pesanti ripercussioni sul traffico: la galleria è stata chiusa in entrambe le direzioni anche per consentire agli operatori di poter lavorare in sicurezza.

Francesco Donadoni