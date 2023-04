Tragico rilievo in cantiere Caduta fatale a imprenditore

SAN FELICE DEL BENACO (Brescia)

Tragedia a San Felice del Benaco, in via Gardiola, non distante dal camping. I fatti sono accaduti in un cantiere che si trova direttamente sulla spiaggia, di proprietà della società Eurocomp & Ind. La vittima è Giancarlo Bertelli, imprenditore di 65 anni presidente di Eurocomp & Ind. Bertelli, che sul Garda e nel Bresciano era molto conosciuto, ieri in mattinata stava effettuando un rilievo nell’area di cantiere dove è in corso il restauro di una villetta di tre piani. Per motivi ancora da chiarire è caduto da un’altezza di nove metri. È morto sul colpo. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per Bertelli. In tempi rapidissimo sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri che lavoreranno fianco a fianco con i tecnici di Ates per capire che cosa sia successo alle 7.30 di ieri. Le ipotesi sono due: o che si sia trattato di una tragica fatalità o che Bertelli abbia avuto un malore e poi ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. La magistratura ha disposto il sequestro della salma dello sfortunato imprenditore, e pure quello del cantiere. L’uomo è stato portato nella sala mortuaria degli Spedali Civili di Brescia. Nelle prossime ore sarà svolta l’autopsia mirata a chiarire come sia avvenuto il tragico infortunio. Sarà anche stabilito se tutte le vigenti leggi relative al mondo del lavoro siano state rispettate. Eurocomp & Ind è un fondo immobiliare privato che gestisce immobili ed aziende oltre che sviluppare e investire in nuove operazioni immobiliari. Bertelli era attentissimo a tutto quanto era di pertinenza dell’azienda di Cunettone di Salò e spesso si recava di persona a controllare i cantieri di cui essa si occupa, proprio come avvenuto ieri mattina presto, quando l’uomo è andato a San Felice in uno dei cantieri in cui si sta lavorando in questo periodo, dove i lavoratori erano già presenti. Quella avvenuto a Bertelli non è che l’ennesimo infortunio mortale sul lavoro avvenuto in provincia di Brescia, che tra le prime province italiane per morti bianche, specie nel settore edile. Nel settore dei trasporti è addirittura seconda solo a Roma. Nel 2022 i morti nel bresciano sono stati 32. Nel 2022 si contano diversi infortuni gravi e gravissimi e alcuni decessi: il primo avvenuto a Poncarale dove un 28enne è morto stritolato da un nastro trasportatore. Milla Prandelli