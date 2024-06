Tosi si prende la cintura europea

"Fatico ancora a rendermi conto di quello che è successo". Veronica Tosi, 36 anni, pugile professionista della Kbk Vigevao, campionessa italiana dei pesi Gallo, si è aggiudicata la cintura continentale, che era vacante, superando nettamente dopo 10 riprese la spagnola Natali Francesca Nunez. Come aveva previsto il maestro Giuseppe Genna, che da sempre segue l’atleta ducale, soprannominata ’’The Butcher’’ non solo per il suo lavoro di macellaia ma anche perché sul ring non fa sconti a nessuno. Il match si è disputato nell’ambito della riunione che si è svolta al palaElachem di Vigevano con in palio un altro titolo europeo, quello Ebu Silver del Superwelter tra Mirko Geografo e Luigi Alfieri, finito in parità. Jacopo Tosi ha invece dominato l’inglese Matthew King e grazie a questa vittoria disputerà l’incontro per il titolo italiano dei pesi Welter. Umberto Zanichelli