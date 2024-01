Torre De' Busi, trovato morto nel bosco in fondo a una scarpata

Torre De' Busi (Bergamo) – Il corpo senza vita di un uomo di 66 anni è stato ritrovato oggi, mercoledì 24 gennaio, in un bosco della Bergamasca.

Il cadavere è stato trovato poco dopo le 13.30 in una scarpata in località San Marco, nel territorio comunale di Torre De' Busi, in Valle San Martino. L’allarme era scattato quando l’uomo, uscito per una passeggiata, non ha fatto rientro a casa. L’ipotesi più accreditata è che sia scivolato, in un punto in cui il terreno è particolarmente ripido e scivolo.

Sul posto sono intervenuti gl uomini del soccorso alpino, i sanitari di Areu con un’ambulanza e l’elisoccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.