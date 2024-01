Torna lo spettacolo del Padel Trend Expo. A Milano tre giorni con campioni e praticanti

L’attesa è quasi finita. Da domani fino a domenica 21 l’enorme padiglione dell’Allianz MICO di Milano, zona CityLife, aprirà le proprie porte alla seconda edizione del Padel Trend Expo, evento organizzato da Next Group e dalla Fitp. Dopo l’enorme successo dello scorso anno quella che è considerata la più grande kermesse internazionale dedicata a questa disciplina punta a fare il bis, attirando oltre 25000 appassionati ed esperti del settore da ogni parte del mondo.

L’evento avrà un programma ricco di iniziative che si svilupperanno sui 6 campi da padel realizzati all’interno della struttura. In ognuno dei tre giorni il pubblico potrà cimentarsi nella disciplina, partecipando a numerose e speciali clinic organizzate dalle migliori academy di padel del mondo, che saranno presenti con i loro coach pronti a dispensare consigli e segreti sulla parte tecnica.

I maestri della M3 Padel Academy e della Rafa Nadal Academy, il famoso coach nonché webstar Manu Martin, fenomeni attuali come Pablo Lima e Momo Gonzalez e la campionessa italiana Carolina Orsi sono alcuni dei tanti nomi annunciati. Oltre che con le loro lezioni questi giganti del padel allieteranno il pubblico con esibizioni, previste in ognuno dei tre pomeriggi della rassegna. E a proposito di esibizioni sono previsti tanti altri momenti di show che vedranno protagonisti ex calciatori ed ex tennisti (su tutti Flavia Pennetta e Roberta Vinci che fecero sognare l’Italia agli Us Open 2015), i quali già da diverso tempo vedono il padel come sport ideale da praticare una volta finita la loro carriera. Domani dalle 15 alle 17 il derby Inter-Milan si riproporrà a colpi di racchetta corta e i capitani delle due squadre saranno l’ex rossonero Alessandro Costacurta e l’ex nerazzurro Samir Handanovic.

Nel weekend saranno presenti, tra gli altri, anche Alessandro Matri, Nelson Dida, Demetrio Albertini e Gianluca Zambrotta. Non mancheranno i momenti dedicati all’aspetto dell’inclusione sociale: ampio spazio verrà dato a Padel Mixto che si occupa di avvicinare alla disciplina le ive Padel Tour organizzato dall’atleta paralimpico Alessandro Ossola. Un’altra attività importapersone affette da disabilità motoria. Domani si esibiranno gli atleti dell’Unità spinale dell’ospedale Niguarda di Milano e domenica sarà la volta dell’Inclusnte è quella organizzata sabato dalla Fondazione Francesca Rava e che vedrà sei giovani detenuti del carcere Beccaria sfidare il coach Carlos Perez. A contorno dell’evento saranno presenti oltre 120 stand per lo shopping e 145 aziende di ogni settore che proporranno il loro merchandising.