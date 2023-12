Topi d’appartamento se ne vanno col Cartier da diecimila euro

Colpo grosso l’altra sera in Valtenesi. I banditi sono entrati in azione in via Pauletta, a Puegnago. Hanno atteso che i proprietari uscissero di casa e hanno forzato la porta-finestra. Oltre ad aver rubato mille euro in contanti, i malviventi sono riusciti anche a mettersi in tasca 10mila euro di oggetti di valore. Cifra che hanno raggiunto con una certa facilità, quando hanno trovato un orologio Cartier proprio di quel valore. Poi si sono dileguati tra le strade di Puegnago e Salò, facendo perdere le loro tracce. Dopo il furto, i padroni di casa hanno chiamato i carabinieri di Salò, che hanno verificato che l’allarme non era stato inserito. Le indagini dell’Arma puntano sui filmati delle telecamere.