Malpensata: festa scudetto anticipata dei tifosi del Napoli, un ragazzo spara in aria

La festa dei tifosi napoletani per l’attesissimo terzo scudetto è stata “spenta” – e solo rinviata –dalla rete segnata dall’attaccante della Salernitana Dia, che ha pareggiato il gol siglato da Olivera. L’1-1 ha costretto i supporter azzurri a rimettere in soffitta le bandiere e nel garage le auto dipinte con i colori della loro squadra del cuore.

Solo momentaneamente, però, dato che l’ufficialità del tricolore potrebbe arrivare già domani, mercoledì 3 maggio, se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo all’Olimpico.

Botti leciti e no

A Napoli e in molte altre città d’Italia, comunque, è andato in scena un piccolo anticipo di festeggiamenti, ancora prima del fischio d’inizio del match del Maradona. Colori, fumogeni azzurri, slogan, cori. Allegria, passione e un pizzico di folklore. C’è anche, però, chi ha esagerato.

È accaduto, per esempio, a Bergamo, come dimostra un video circolato nelle ultime ore sui social e sulle chat di messaggistica. Un gruppo di tifosi del Napoli domenica 30 aprile si era radunato in via Furietti, nel quartiere della Malpensata.

Qui, prima, hanno acceso fuochi d’artificio e botti, auspicio tricolore per il match. In seguito – almeno questa sembra la successione degli eventi, a dare retta al video – una delle persone presenti, un ragazzo di una trentina d’anni a giudicare dalle immagini, ha estratto una pistola, sparando in aria alcuni colpi.

Gli accertamenti

Sull’accaduto, una volta venuti a conoscenza del video, hanno svolto accertamenti anche gli agenti della polizia, che hanno recuperato i bossoli esplosi. Le verifiche hanno permesso di capire che per sparare era stata utilizzata una scacciacani.

Dalla questura, intanto, riportano i media locali, si fa sapere che il soggetto ripreso a esplodere i colpi è già stato individuato e identificato. Nei suoi confronti potrebbe scattare una denuncia a piede libero.