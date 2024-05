Tetto pericolante, due famiglie evacuate. Ditte e ristoranti a mollo. E il lago esonda

Ancora una giornata di interventi, ieri una trentina, dei vigili del fuoco per allagamenti e smottamenti. Ieri è continuata l’esondazione del lago di Varese che ha sommerso le rive, le panchine e il camminamento, chiuso il ristorante Village allagato, a Valganna invaso dall’acqua il ristorante Belvedere, danneggiate le attrezzature. A Varese per uno smottamento è stata chiusa via Adige, a Comabbio a suscitare allarme uno smottamento con fango che minacciava la strada e due abitazioni, fatte sgomberare in attesa di verifiche dei tecnici. A Gallarate i vigili del fuoco sono intervenuti per l’allagamento del piano interrato del parcheggio in via Roma, 12 auto sono state spostate. Operatori in azione sempre a Gallarate in un’azienda di bilance, invasa dall’acqua. Nella notte tra mercoledì e ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Uboldo per un tetto pericolante che minacciava di crollare in una casa di cortile: due famiglie hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, il comune ha trovato una sistemazione. Rosella Formenti