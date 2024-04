Testa all’Europa . Gasp rivoluziona la Dea

L’Atalanta stasera torna a giocare in casa, al Gewiss Stadium, dopo oltre un mese di insolita lontananza. L’ultima casalinga dei nerazzurri risale al 13 marzo, alla vittoria interna in Europa League contro lo Sporting Lisbona. Tre giorni dopo si doveva giocare il match casalingo contro la Fiorentina, annullato un’ora prima del fischio d’inizio per la tragedia di Joe Barone. Poi quattro trasferte consecutive per De Roon e compagni a Napoli, Firenze, Cagliari e Liverpool. Stasera nel Monday night alle 20.45 contro il Verona la Dea ritrova il proprio pubblico dopo il trionfo di Liverpool.

Prima partita di un ciclo di quattro gare casalinghe in appena due settimane. Giovedì sera il ritorno contro il Liverpool, poi la brevissima trasferta a Monza domenica prossima, quindi il 24 l’atteso ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina e a seguire tre giorni dopo l’impegno in campionato contro l’Empoli. Nerazzurri che provano a risalire nella corsa per il quarto posto, approfittando anche dei pareggi di Bologna e Napoli. Attenzione dopo il trionfo ad Anfield Road a non sottovalutare un indecifrabile Verona, mina vagante da inattesi alti, anche in trasferta, e bassi, come la sconfitta interna domenica scorsa contro il Genoa.

Il Verona è stato stravolto dal mercato di gennaio e rivoluzionato rispetto all’andata, quando una rete di Koopmeiners regalò il successo esterno alla squadra bergamasca. Che con Gasperini in panchina al Bentegodi ha conquistato sei vittorie e un pareggio. Diverso il bilancio al Gewiss dove invece il Verona ha vinto addirittura per due anni consecutivi, nel novembre 2020 e nell’aprile 2022, con Juric in panchina. Da allora tre vittorie consecutive atalantine nei confronti con l’Hellas. Rispetto ad Anfield Road sarà un’Atalanta profondamente modificata. In porta torna il titolare Carnesecchi, il “para-tutto“, nel trio difensivo difficile il recupero di Kolasinac dopo il risentimento muscolare accusato a Liverpool, per cui, con Scalvini out per problemi muscolari, toccherà al capitano Toloi fare reparto con Djimsiti e con l’ex Hien.

Sulle corsie Hateboer a destra al posto dello squalificato Zappacosta e Holm favorito a sinistra su Ruggeri. In mediana Pasalic al posto dello squalificato De Roon, a fare coppia con Ederson, e l’intoccabile Koopmeiners (abbonato al gol contro l’Hellas) da trequartista. Davanti possibile riposo per De Ketelaere e Scamacca: dovrebbero giocare Lookman e Miranchuk, a riposo a Liverpool. Gasperini dovrà dosare il minutaggio dei titolari in vista dei Reds.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Hateboer,Pasalic, Ederson, Holm; Koopmeiners; Miranchuk, Lookman. All. Gasperini.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Suslov; Folorunsho, Swiderski, Lazovic; Noslin. All. Baroni.