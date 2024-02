Tentato omicidio di Simba La Rue. Imputati dal giudice

l quattro imputati finiti in carcere per l’accoltellamento del trapper Simba La Rue erano presenti ieri mattina per l’udienza preliminare davanti al gup Moreschi. Si tratta di Moaad Amagour, 25 anni (difeso dall’avvocato Cinquepalmi), residente nel Padovano, fratello di Mohamed Amine Amagour, in arte Baby Touché, il trapper rivale di Simba la Rue; Samir Benskar, 21 anni, anche lui residente nel Padovano (difeso dall’avvocato Rocco Lombardo), accusato di concorso morale del tentato omicidio a Treviolo, poi Youness Fouad, originario del Marocco, 31 anni (avvocato Rossini), e del milanese Francesco Menghetti, 25 anni (assistito dal legale Tomaselli). Hanno scelto il rito abbreviato. Ma il processo è stato rinviato. E a proposito di Simona Boscali, nonostante sia indagata, ieri si è presentata in tribunale per salutare i quattro imputati.