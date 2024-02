Team Colpack Ballan, da Bergamo scatta sui pedali

Il team Colpack Ballan CSB si sposa con Mbh Bank e, nel corso della stagione, metterà le basi per diventare (nel 2025) una squadra Professional. È stato presentata la formazione Continental che ha annunciato il suo passaggio al professionismo nel 2025. La novità è l’ingresso del nuovo partner ungherese MBH Bank. A fare gli onori di casa il team manager, Antonio Bevilacqua, che ha ringraziato ufficialmente Beppe Colleoni, e l’azienda Colpack, per i tanti anni al fianco del team. La squadra nel recente passato ha vinto, tra le altre corse, il mondiale in pista con Filippo Ganna e la Parigi Roubaix U23. Inoltre il titolo Mondiale U23 strada di Filippo Baroncini ed il Giro d’Italia U23 con Juan Ayuso, nel 2021. Sul palco anche Gilberto Simoni e Zoltan Bepto, che hanno lavorato alla buona riuscita della partnership. In particolare l’ex scalatore trentino sarà il coordinatore del progetto Junior. La giornata è stata aperta dall’intervento del Presidente della FCI, Cordiano Dagnoni. In sala anche Norma Gimondi e l’ex ct Davide Cassani. F.D’E.