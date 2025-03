Tarlo asiatico: 119 alberi da abbattere. Dopo Treviglio torna l’incubo a Bergamo

Dopo Treviolo, torna anche a Bergamo l’incubo del tarlo asiatico, l’insetto che distrugge le piante mangiandole dall’interno. La sua presenza è stata rilevata al Parco della Trucca, dove era già comparso lo scorso anno comportando l’abbattimento di 109 alberi. Durante i controlli condotti da Ersaf è stato individuato una nuova pianta infestata nei pressi di un giovane impianto forestale. Risultato: 119 alberi verranno abbattuti, ma saranno tutti sostituiti come si è affrettato a rassicurare il Comune di Bergamo. In seguito ai controlli, Regione Lombardia ha emesso un’ordinanza che invita l’amministrazione comunale a garantire "l’accesso alle aree comunali del parco entro il 15 aprile". L’accesso consentirà a Ersaf di procedere all’abbattimento all’abbattimento "delle piante infestate e di quelle specificate per Anoplophora glabripennis (tarlo asiatico, ndr) che si trovano entro un raggio di cento metri dall’albero infestato".