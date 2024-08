Stroppa: "Vincere aiuta sempre"

Al termine della sfida tra Cremonese e Bari, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, mister Giovanni Stroppa ha fatto il punto in casa grigiorossa: "La prestazione è da rivedere ed è condizionata dal campo, dalle condizioni fisiche… Per come abbiamo cominciato e per quello che potevamo fare, nel primo tempo ci siamo innervositi e non siamo stati padroni del campo. Poi - aggiunge il tecnico - dall’intervallo la squadra si è espressa come sa fare, anche se ci manca lo spunto individuale per incidere nell’uno contro uno".

Stroppa aggiunge: "Peccato aver concesso qualche situazione dopo essere andati in vantaggio. Le vittorie però fanno sempre bene. L’ingresso di Vazquez ci ha dato un palleggio diverso, prima Johnsen e Tsadjout hanno fatto un grande lavoro ma faticavamo a palleggiare, anche per le condizioni del campo".

Bene il passaggio del turno: "Era una partita difficile, nel precampionato non è semplice trovare gambe e idee".