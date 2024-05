Stroppa, mister delle finali: "Adesso tutto è possibile"

Nelle parole degli allenatori protagonisti della semifinale playoff vinta dalla Cremonese c’è tutto il riassunto di una stagione vissuta ad ottimi livelli e culminata con importanti soddisfazioni nel finale.

La squadra di mister Stroppa raccoglie ciò che ha seminato durante la stagione, togliendosi la targa di squadra poco cinica proprio nella gara che contava di più. "Ho il rammarico - spiega Stroppa - per com’è andato il campionato, siamo i più pericolosi come numeri ma tra i meno efficaci. La prestazione c’è sempre stata, creavamo occasioni ma non portavamo a casa quanto meritato. In questa gara è andato tutto per il verso giusto, era una partita molto molto molto difficile".

Il Catanzaro di mister Vivarini esce dagli spareggi di Serie B a testa alta consapevole di avere raggiunto un obiettivo insperato a inizio del campionato e di essere stato fermato da un club più attrezzato "Bisogna capire quando un avversario è più forte di noi. Abbiamo cercato di partire forte, di fare le cose che dovevamo fare, ma abbiamo trovato un impatto fisico da parte loro di altissimo livello".

A mettere lo zampino in questa vittoria roboante c’è in buona parte ancora l’ex tecnico del Monza che dopo aver sorpreso gli avversari nella gara di andata allo stadio Ceravolo, realizza un altro scacco matto allo Zini. Decide di far accomodare in panchina Ciofani e Tsadjout, i marcatori dell’andata, schierando la coppia titolare in stagione Coda e Vazquez, richiama Sernicola sulla fascia di pertinenza a un mese esatto dalla sua ultima presenza da titolare e inserisce come mezzala Buonaiuto, in un ruolo che soprattutto nella seconda parte dell’anno è stato occupato da Falletti e Johnsen. L’orchestra grigiorossa, poi, ha suonato alla perfezione con tutti i suoi interpreti.

Non ha voluto perdersi la serata anche il tecnico del Venezia, mister Vanoli, che con occhio critico e curioso, sugli spalti, ha appreso in diretta la diretta concorrente per un posto in Serie A. Per questa ultima manche la formazione grigiorossa non parte favorita, anche perché sarà costretta a fare risultato già giovedì in casa allo Zini per poi giocarsi il ritorno allo stadio Penzo. "Si parte 50-50% se puoi vincere una delle due partite rimanenti" ci tiene a precisare Stroppa, lasciando cadere qualsiasi dubbio. L’esperto delle promozione è pronto a sfoderare un ultimo colpo da Serie A.