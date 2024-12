Atalanta, apre a Bergamo il nuovo parcheggio fuori dallo stadio Gewiss: ecco quanto costa

Bergamo – Ci saranno 348 nuovi posti auto fuori dallo stadio Gewiss Stadium, aperti tutti i giorni tutto il giorno. Sabato 7 dicembre verrà inaugurato il nuovo parcheggio interrato di piazzale Goisis, nei pressi della Curva Sud dell’Atalanta.

Realizzato dalla società Atalanta Bergamasca Calcio, in convenzione urbanistica del piano attuativo “Stadio Atalanta”, la sosta sarà gestita da Atb Mobilità all'interno di un progetto di collaborazione e intermodalità tra la squadra, Comune di Bergamo e Atb Mobilità. Nel dettaglio, 135 stalli sono vincolati a uso pubblico. Il parcheggio sarà aperto 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

In occasione di eventi sportivi o di altra natura, il parcheggio sarà riservato esclusivamente agli utenti dell'evento e sarà quindi inaccessibile anche ai possessori di abbonamento a partire da 8 ore prima dell'inizio dell'evento e fino a 4 ore dopo il termine dello stesso.

Il Comune spiega che “le tariffe sono state studiate per offrire all'utente condizioni contenute anche per poter favorire l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico verso il centro città: si va da 1,80 euro all'ora fino a 10 euro per l'intera giornata”.