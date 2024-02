Spray urticante sul tram. Evacuati e soccorsi settanta passeggeri

Una bravata? Uno scherzo di carnevale? Può essere. Ignoti, per ora, gli autori, ma si pensa a un gruppo di ragazzini che ieri pomeriggio avrebbero spruzzato uno spray urticante all’interno di uno dei vagoni della linea T1 della Teb. Ad un certo punto le persone a bordo del tram delle Valli, una settantina di passeggeri, hanno iniziato a tossire e ad avvertire bruciori alla gola. A Torre Boldone, erano le 16.20, una signora di 56 anni, di Alzano Lombardo, ha premuto l’allarme e il tram diretto ad Albino si è fermato. I passeggeri sono stati fatti scendere per far arieggiare le carrozze prima della ripartenza. Tutto sotto il controllo del conducente, per una decina di minuti. Ma a quel punto è stata proprio la passeggera che aveva dato l’allarme a sentirsi male ed è stata chiamata l’ambulanza del 118 anche se poi, nonostante l’allarme (rosso, grave) non è stato necessario portarla in ospedale. F.D.