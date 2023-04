Spento il rogo nei boschi I sospetti del sindaco: fiamme di origine dolosa

Spento intorno a mezzogiorno l’incendio boschivo divampato sopra Castione della Presolana, a poche centinaia di metri dalla frazione di Rusio. L’allarme è scattato lunedì sera in due diversi punti. "Il primo siamo riusciti a spegnerlo subito, ma poi con il buio non si è più potuto fare niente – ha raccontato il sindaco Angelo Migliorati –. Questo, insieme al luogo in cui è successo, fa pensare che l’incendio abbia un’origine dolosa". Ieri mattina sono intervenuti quattro elicotteri e un Canadair per domare il rogo che aveva raggiunto un fronte di 250 metri. Sul posto anche i vigli del fuoco di Gazzaniga e i volontari delle squadre antincendio boschivo di Rovetta, Castione e Clusone.