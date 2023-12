Spaccio e tentata rapina scattano le manette per turista e uno straniero

I carabinieri di Morbegno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sondrio nei confronti di un 25enne straniero senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di tentata rapina. I carabinieri, dopo un’articolata attività d’indagine avviata sin dalla notte del 17 settembre scorso, hanno identificato il probabile autore della tentata rapina commessa in danno di un giovane morbegnese che quella notte, davanti alla propria casa, era stato aggredito da un ragazzo straniero, il quale aveva tentato di sottrargli i soldi senza riuscirvi. Il Radiomobile di Tirano ha invece arrestato per detenzione ai fini di spaccio un turista milanese di 24 anni (aveva 150 gr. di hashish). Per lui divieto di dimora in Valle.