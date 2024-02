Spaccio di cocaina. Stroncato il business di quattro stranieri

Le indagini sono scattate a inizio 2022 e ieri i carabinieri della stazione di Grumello del Monte, coadiuvati da altri reparti della Compagnia di Bergamo e dal nucleo carabinieri cinofili di Orio al Serio, hanno arrestato quattro tunisini, ritenuti responsabili di concorso nello spaccio di sostanze stupefacenti già dal 2020. Ad attirare l’attenzione dei militari una Fiat Punto sulla quale viaggiava spesso un tunisino. Nel maggio del 2022, i militari di Grumello del Monte avevano organizzato uno posto di controllo apposito. Il tunisino aveva cercato di scappare, ne era scaturito un inseguimento culminato con il suo arresto. Nell’abitacolo dell’auto i militari, con l’ausilio dell’unità cinofila, avevano trovato una bustina di cellophane con residui di cocaina e il telefono dell’uomo. Lo straniero aveva ammesso di aver ingerito sette dosi e ricoverato in ospedale. Con le indagini sui tabulati telefonici è stata appurata la responsabilità dello spaccio anche nei confronti di altri tunisini. Ricostruiti inoltre episodi di cessione di cocaina a partire dal 2020, in vari comuni della Bergamasca. Ieri i carabinieri della stazione di Grumello hanno quindi eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere e due misure di divieto di dimora nella provincia di Bergamo. Francesco Donadoni